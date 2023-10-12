Рій комарів "захопив" літак та атакував пасажирів – відео

Мексиканський рейс було затримано на декілька годин після того, як салон атакував рій комарів.

Про це пише nypost.com.

Напад з повітря стався 6 жовтня на борту літака Volaris, який мав летіти з Гвадалахари до Мехіко.

Мандрівники навіть не підозрювали, що вони були не єдиними пасажирами в салоні. На кадрах, які зняли пасажирка на ім'я Елізабет, видно, як бортпровідники відчайдушно розмахують руками і випускають у повітря репелент від комах.

Спочатку рейс мав вилетіти о 16:30, але кусючі порушники змусили літак відкласти виліт до 19:00.

Поки що незрозуміло, як комарі проникли до літака, проте це не вперше, коли вони сідають на рейс у міжнародному аеропорту Гвадалахари. Місцеві ЗМІ вказали на аналогічний інцидент, який стався на борту літака Volaris 2019 року.

Повідомляється, що район аеропорту, є ідеальним середовищем для "розповсюдження комарів, оскільки він розташований поблизу районів з повенями та рясною рослинністю, а також деяких прилеглих водойм, які забруднені". Це також пов'язано із погодними умовами.

Нагадаємо, у Великій Британії туристку зняли з рейсу через піт. Вона стверджує, що авіакомпанія назвала її "непридатною" для польоту.

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