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Телеведущая потеряла сознание и упала со стула в прямом эфире — видео

Телеведущая потеряла сознание и упала со стула в прямом эфире — видео

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
698
Время на прочтение
1 мин
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Телеведущая потеряла сознание и упала со стула в прямом эфире — видео

Элианис Гарридо / Фото: instagram.com/elianisgarrido

Ее госпитализировали.

Ведущая колумбийского телешоу Lo Sé Todo Элианис Гарридо потеряла сознание во время прямого эфира.

35-летней женщине стало плохо и она упала на пол со стула. Инцидент попал на камеру, сообщает mirror.co.uk.

На видео, появившемся в Сети, видно, как Элианис стала чувствовать себя плохо. Она отвернулась от камер, прижимая руки ко рту. Затем ведущая пыталась встать, но упала со стула.

Съемочная группа бросилась ей на помощь. Канал перешел к рекламной паузе.

Коллеги взяли Гарридо на руки и переместили в другую часть съемочной площадки. Ведущей вызвали скорую, которая забрала ее в больницу.

Впоследствии Элианис обратилась к своим поклонникам в Instagram и сообщила, что с ней все хорошо.

Напомним, недавно в США метеоролог потеряла сознание в прямом эфире. Инцидент произошел во время утреннего прогноза погоды.

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Дата публикации
Просмотры
698
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