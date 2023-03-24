Телеведуча знепритомніла та впала зі стільця у прямому ефірі - відео

Ведуча колумбійського телешоу Lo Sé Todo Еліаніс Гаррідо знепритомніла під час прямого ефіру.

35-річній жінці стало зле і вона впала на підлогу зі стільця. Інцидент потрапив на камеру, передає mirror.co.uk.

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як Еліаніс стала почуватися кепсько. Вона відвернулася від камер, притискаючи руки до рота. Потім ведуча намагалася встати, але впала зі стільця.

Знімальна група кинулася їй на допомогу. Канал перейшов до рекламної паузи.

Колеги взяли Гаррідо на руки та перемістили до іншої частини знімального майданчика. Ведучій викликали «швидку», яка забрала її до лікарні.

Згодом Еліаніс звернулася до своїх прихильників в Instagram та повідомила, що з нею все гаразд.

Нагадаємо, нещодавно у США метеорологиня знепритомніла у прямому ефірі. Інцидент стався під час вранішнього прогнозу погоди.

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