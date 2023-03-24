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У Кремлі повідомили головну мету приїзда Путіна до Маріуполя

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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1008
Час на прочитання
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У Кремлі повідомили головну мету приїзда Путіна до Маріуполя

Фото: Associated Press

Фюрер Путін відвідав окупований Маріуполь начебто для того, аби переконатися в його відновленні.

У Кремлі заявили, що фюрер Путін відвідав окупований Маріуполь для того, щоб проконтролювати його відновлення.

Про це повідомив рупор Кремля Пєсков.

"Розвиток, відновлення нових територій, звичайно, це та тема, яка цілодобово перебуває під контролем президента, тому він вирішив особисто все подивитися на місці", - сказав Пєсков.

Цікаво те, що журналісти запитали у Пєскова про безпеку Путіна і чи не турбувалися в Кремлі цим питанням. На що він відповів: “Ніхто не посивів”.

Нагадаємо, що під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін висунув Путіну свої умови. Натомість Сі дав російському диктаторові "ярлик" на правління.

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Дата публікації
Перегляди
1008
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