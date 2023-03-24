В Кремле сообщили главную цель приезда Путина в Мариуполь

Фюрер Путин посетил оккупированный Мариуполь якобы для того, чтобы убедиться в его восстановлении.

В Кремле заявили, что фюрер Путин посетил оккупированный Мариуполь, чтобы проконтролировать его восстановление.

Об этом сообщил рупор Кремля Песков.

"Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента, поэтому он решил лично все посмотреть на месте", — сказал Песков.

Интересно то, что журналисты спросили Пескова о безопасности Путина и не беспокоились ли в Кремле этим вопросом. На что он ответил: "Никто не поседел".

Напомним, что во время визита в Москву лидер Китая Си Цзиньпин выдвинул Путину свои условия. Си дал российскому диктатору "ярлык" на правление.

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