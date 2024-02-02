Трехлетний мальчик сбежал от отца и застрял в игровом автомате – видео

В торговом центре Квинсленда, Австралия, трехлетний мальчик застрял в игровом автомате.

Об этом пишет Daily Star.

Пока его отец отвлекся, малыш быстро побежал к контейнеру с игрушками Hello Kitty. И, несмотря на всю драму, отец Итана, Тимоти Хоппер сказал, что мальчик "прекрасно провел время".

"У меня не было возможности отреагировать на это. Невероятно, как быстро он туда залез", – сказал Хоппер. "Я наблюдал за ним, а потом разговаривал со своими детьми. Он открыл дверцу, а затем в течение секунды залез в машину, и дверца за ним закрылась".

Он сказал, что его сын подумал, что он "царь горы", когда стоял за стеклом.

"Я не мог удержаться от смеха, думая, как это произошло. Ему не было больно, ему не было грустно, поэтому легко посмеяться, когда он хорошо проводил время. Но потом до меня дошла реальность – как мне его вытащить".

Мужчина позвонил своему отцу, который не очень помог. Тогда он обратился в полицию.

Старший констебль Стюарт Пауэр сказал, что спасение было первым за его 11-летнюю полицейскую карьеру. Копы разбили стекло, прежде чем помочь Итану выйти.

"Он был более взволнован тем, что собирался получить объятия от полицейского", – сказал Хоппер.

"Мы ведем переговоры с поставщиком, чтобы рассмотреть, какие меры можно принять во избежание повторения подобного", — сказал представитель торгового центра.

Напомним, бизнесвумен тайно установила GPS-трекеры на полицейские машины. Известно, каков был ее хитрый план.

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