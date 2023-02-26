Тысячи птиц на улицах Мехико вызвали страх перед "концом света": видео

Появление огромного количества птиц, облепивших здания и тротуары, считают плохим предзнаменованием.
Загадочная стая из тысяч птиц, буквально оккупировавшая столицу Мексики, вызвала страх и беспокойство среди местных жителей. Некоторые полушутя комментируют птичье нашествие приближением "конца света".
В соцсетях публикуют кадры странного поведения птиц, которые облепили здания и тротуары, словно не собираясь никогда их покидать.
Как отметил один из пользователей Twitter, такие стаи никогда не являются хорошим знаком, поскольку они якобы сигнализируют о какой-то опасности.
configuroweb: ⚡In Mexico, птицы began to accumulate on the streets.— Jimmy (@Jimmy17088546) February 24, 2023
Главной версией того, что мешкает, является то, что вегетарианцы характерны для экологической crisis. pic.twitter.com/erru1dFFpu
Никто не объясняет конкретно, какая это может быть опасность, в перечне возможных причин называют приближение шторма, магнитную аномалию и солнечную вспышку.
Один из пользователей пошутил, что стаи готовятся повторить известную сцену из фильма ужасов "Птицы" Альфреда Гичкока.
В комментариях к видео утверждают, что такое массовое появление птиц также на днях было зафиксировано на юге Соединенных Штатов, в частности в Техасе, Нью-Джерси и на острове Лонг-Айленд.
Напомним, ранее в Мексике 50-летний ныряльщик за моллюсками стал жертвой очень редкого нападения белой акулы, в результате которого она откусила ему голову.
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