Тысячи птиц на улицах Мехико вызвали страх перед "концом света": видео

Загадочная стая из тысяч птиц, буквально оккупировавшая столицу Мексики, вызвала страх и беспокойство среди местных жителей. Некоторые полушутя комментируют птичье нашествие приближением "конца света".

В соцсетях публикуют кадры странного поведения птиц, которые облепили здания и тротуары, словно не собираясь никогда их покидать.

Как отметил один из пользователей Twitter, такие стаи никогда не являются хорошим знаком, поскольку они якобы сигнализируют о какой-то опасности.

configuroweb: ⚡In Mexico, птицы began to accumulate on the streets.



Главной версией того, что мешкает, является то, что вегетарианцы характерны для экологической crisis. pic.twitter.com/erru1dFFpu — Jimmy (@Jimmy17088546) February 24, 2023

Никто не объясняет конкретно, какая это может быть опасность, в перечне возможных причин называют приближение шторма, магнитную аномалию и солнечную вспышку.

Один из пользователей пошутил, что стаи готовятся повторить известную сцену из фильма ужасов "Птицы" Альфреда Гичкока.

В комментариях к видео утверждают, что такое массовое появление птиц также на днях было зафиксировано на юге Соединенных Штатов, в частности в Техасе, Нью-Джерси и на острове Лонг-Айленд.

Напомним, ранее в Мексике 50-летний ныряльщик за моллюсками стал жертвой очень редкого нападения белой акулы, в результате которого она откусила ему голову.

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