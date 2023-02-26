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Тысячи птиц на улицах Мехико вызвали страх перед "концом света": видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
958
Время на прочтение
1 мин
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Тысячи птиц на улицах Мехико вызвали страх перед "концом света": видео

Фото: скриншот с видео

Появление огромного количества птиц, облепивших здания и тротуары, считают плохим предзнаменованием.

Загадочная стая из тысяч птиц, буквально оккупировавшая столицу Мексики, вызвала страх и беспокойство среди местных жителей. Некоторые полушутя комментируют птичье нашествие приближением "конца света".

В соцсетях публикуют кадры странного поведения птиц, которые облепили здания и тротуары, словно не собираясь никогда их покидать.

Как отметил один из пользователей Twitter, такие стаи никогда не являются хорошим знаком, поскольку они якобы сигнализируют о какой-то опасности.

Никто не объясняет конкретно, какая это может быть опасность, в перечне возможных причин называют приближение шторма, магнитную аномалию и солнечную вспышку.

Один из пользователей пошутил, что стаи готовятся повторить известную сцену из фильма ужасов "Птицы" Альфреда Гичкока.

В комментариях к видео утверждают, что такое массовое появление птиц также на днях было зафиксировано на юге Соединенных Штатов, в частности в Техасе, Нью-Джерси и на острове Лонг-Айленд.

Напомним, ранее в Мексике 50-летний ныряльщик за моллюсками стал жертвой очень редкого нападения белой акулы, в результате которого она откусила ему голову.

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Дата публикации
Просмотры
958
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