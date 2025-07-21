Умный туалет: о качестве вашего кала можно будет узнать в смартфоне

Унитазы теперь будут измерять качество кала / © pixabay.com

Реклама

Японский изготовитель туалетов Toto Ltd. в этом августе выпускает домашний туалет, измеряющий количество, жесткость и другие элементы кала пользователя.

Об этом пишет японское издание The Mainichi.

Сканер в унитазе будет измерять кал, а специальное приложение для смартфонов можно использовать для ежедневного отслеживания состояния кала.

Реклама

Сенсорный модуль установлен рядом с насадкой для очистки теплой водой внутри унитаза, он работает по принципу, сходному с сканированием штрихкодов. Он направляет свет на кал, падающий в унитаз, позволяя системе измерять его свойства. Когда пользователь садится на сиденье, открывается крышка сканера, и устройство активируется. После измерения данные автоматически посылаются в приложение для смартфона.

Система классифицирует кал:

по семи формам и типам твердости,

по вариациям текстуры поверхности,

а также назначает одну из трех категорий цвета.

Количество кала классифицируется как высокое, среднее или низкое.

Приложение отображает эти данные, позволяя пользователям отслеживать частоту и состояние с помощью календаря и получать персонализированные советы по образу жизни на основе тенденций в стуле.

Ранее мы писали, что частота походов в туалет оказалась критическим индикатором здоровья.

Реклама