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Умный туалет: о качестве вашего кала можно будет узнать в смартфоне
Унитазы будут измерять, а результаты будут в смартфоне — о новом изобретении японцев читайте в статье.
Японский изготовитель туалетов Toto Ltd. в этом августе выпускает домашний туалет, измеряющий количество, жесткость и другие элементы кала пользователя.
Об этом пишет японское издание The Mainichi.
Сканер в унитазе будет измерять кал, а специальное приложение для смартфонов можно использовать для ежедневного отслеживания состояния кала.
Сенсорный модуль установлен рядом с насадкой для очистки теплой водой внутри унитаза, он работает по принципу, сходному с сканированием штрихкодов. Он направляет свет на кал, падающий в унитаз, позволяя системе измерять его свойства. Когда пользователь садится на сиденье, открывается крышка сканера, и устройство активируется. После измерения данные автоматически посылаются в приложение для смартфона.
Система классифицирует кал:
по семи формам и типам твердости,
по вариациям текстуры поверхности,
а также назначает одну из трех категорий цвета.
Количество кала классифицируется как высокое, среднее или низкое.
Приложение отображает эти данные, позволяя пользователям отслеживать частоту и состояние с помощью календаря и получать персонализированные советы по образу жизни на основе тенденций в стуле.
Ранее мы писали, что частота походов в туалет оказалась критическим индикатором здоровья.