ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

Умный туалет: о качестве вашего кала можно будет узнать в смартфоне

Унитазы будут измерять, а результаты будут в смартфоне — о новом изобретении японцев читайте в статье.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Унитазы теперь будут измерять качество кала

Унитазы теперь будут измерять качество кала / © pixabay.com

Японский изготовитель туалетов Toto Ltd. в этом августе выпускает домашний туалет, измеряющий количество, жесткость и другие элементы кала пользователя.

Об этом пишет японское издание The Mainichi.

Сканер в унитазе будет измерять кал, а специальное приложение для смартфонов можно использовать для ежедневного отслеживания состояния кала.

Сенсорный модуль установлен рядом с насадкой для очистки теплой водой внутри унитаза, он работает по принципу, сходному с сканированием штрихкодов. Он направляет свет на кал, падающий в унитаз, позволяя системе измерять его свойства. Когда пользователь садится на сиденье, открывается крышка сканера, и устройство активируется. После измерения данные автоматически посылаются в приложение для смартфона.

Система классифицирует кал:

  • по семи формам и типам твердости,

  • по вариациям текстуры поверхности,

  • а также назначает одну из трех категорий цвета.

  • Количество кала классифицируется как высокое, среднее или низкое.

Приложение отображает эти данные, позволяя пользователям отслеживать частоту и состояние с помощью календаря и получать персонализированные советы по образу жизни на основе тенденций в стуле.

Ранее мы писали, что частота походов в туалет оказалась критическим индикатором здоровья.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
137
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie