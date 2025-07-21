Розумний туалет: про якість вашого калу можна буде дізнатись у смартфоні

Унітази тепер вимірюватимуть якість калу / © pixabay.com

Реклама

Японський виробник туалетів Toto Ltd. цього серпня випускає домашній туалет, який вимірює кількість, твердість та інші елементи калу користувача.

Про це пише японське видання The Mainichi.

Сканер у унітазі вимірюватиме кал, а спеціальний додаток для смартфонів можна використовувати для щоденного відстеження стану калу. Пристрій було розроблено у відповідь на зростання кількості користувачів, які звертають увагу на показники здоров’я свого калу, оскільки компанія прагне розширити свою охоплення серед споживачів, які дбають про своє здоров’я.

Реклама

Сенсорний модуль встановлено поруч із насадкою для очищення теплою водою всередині унітазу, він працює за принципом, подібним до сканування штрих-кодів. Він спрямовує світло на кал, що падає в унітаз, дозволяючи системі вимірювати його властивості. Коли користувач сідає на сидіння, кришка сканера відкривається, і пристрій активується. Після вимірювання дані автоматично надсилаються в додаток для смартфона.

Система класифікує кал:

за сімома формами та типами твердості,

за варіаціями текстури поверхні,

а також призначає одну з трьох категорій кольору.

Кількість калу класифікується як висока, середня або низька.

Додаток відображає ці дані, дозволяючи користувачам відстежувати частоту та стан за допомогою календаря та отримувати персоналізовані поради щодо способу життя на основі тенденцій у випорожненнях.

Раніше ми писали, що частота походів до туалету виявилася критичним індикатором здоров’я.

Реклама