В Британии девятилетний мальчик создал приложение для общения с братиком-аутистом

В Британии девятилетний мальчик создал приложение для общения с братиком-аутистом

Мальчику сложно разговаривать.

В Великобритании девятилетний мальчик Шон Портер самостоятельно разработал мобильное приложение, чтобы облегчить общение своему младшему брату с аутизмом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок25 ноября.

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Малышу Адаму сложно говорить. Именно поэтому старший брат решил помочь. Принцип работы приложения чрезвычайно прост: а на экране яркие изображения, если на них нажать, приложение их озвучивает. Таким образом, Адам может сообщить, что он хочет есть, спать или гулять.

Малышу эта игрушка очень понравилась. Отец мальчиков говорит: после того, как семья начала пользоваться изобретением старшего сына, меньший сам стал гораздо лучше говорить.

Новости мира: 9-летний британец самостоятельно разработал мобильное приложение для брата с аутизмом

Как сообщалось, в Австралии нашли маленького мальчика, заблудившегося в кустарниках. Его три дня искала полиция штата Новый Южный Уэльс и сотни добровольцев. Рассматривали даже версию о похищении ребенка. Трехлетний Энтони умудрился ускользнуть из расположенного в сельской местности дома и исчезнуть. Спасатели нашли Энтони на берегу реки – он сидел и пил воду. А когда к нему спустились офицеры — даже обнял одного из них.