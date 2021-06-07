В Индии построят новые дома для "менструального изгнания"

По традиции в регионе, в период менструации женщина считается "нечистой" и "грязной".

Благотворительная организация с Мумбаи Kherwadi Social Welfare Association обновит убогие дома для "менструального изгнания". Активисты заменят старые сооружения на современные дома с кроватями, водопроводом, туалетами и электричеством.

Как сообщает BBC, в Индии женщины, у которых начиналась менструация, длительное время считались "нечистыми" и были вынуждены на 5 дней переселяться в отдельные дома.

#safaiwala Kurmaghar in Gadchiroli where women spent 3 to 4 days of every month in isolation during their menses # bathing facility and drinking water available, no electricity supply. 5 to 7 per cent having toilet facility #Sabarimala @UNICEFIndia @swachhbharat @ AnandGhodke11 pic.twitter.com/aBfKoIQmyE — Safaiwala-Paniwala-Kabadiwala (YK) (@YkabirYusuf) October 22, 2018

Женщинам запрещали участвовать в мероприятиях, заходить в храм и даже на кухню, а мужчина, прикоснувшись к такой женщине, должен был принять душ. Несмотря на то, что традиция в стране отмирает, она сохранилась в некоторых бедных регионах, например в окрестностях города Гадчироли. Хотя критики заявили, что лучше было бы бороться за полную отмену стигматизирующей традиции, активисты настаивают, что так они по крайней мере предоставят женщинам безопасные и комфортные дома в ближайшее время.

BBC пишет, что женщины из села в окрестностях Гадчироли со страхом думали о приближении менструации: в старых хижинах с соломенной крышей, построенных из глины и бамбука, не было дверей и окон, а также элементарных удобств. Чтобы постирать одежду или помыться, приходилось идти к реке, которая находится в километре от поселения. Десять лет назад от укуса змеи в таком сооружении умерла 45-летняя женщина. Другие жительницы хижин пытались ей помочь, используя средства народной медицины, а мужчины не могли прикоснуться к пострадавшей как к "нечистой".

Напомним, в Индии начали поклоняться богине коронавируса. Храм, который поклоняется "Короне Дэви" (богине коронавируса) появился в городе Коимбаторе, где проживает более 1,5 млн человек. Священники ежедневно молятся божеству вируса, прося о пощаде.

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