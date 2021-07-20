В Неаполе впервые мужчине вживили искусственное сердце

Операция стоила 150 тысяч евро.

В Италии первое искусственное сердце продали и имплантировали пациенту.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 июля.

Устройство создала французская компания "Карма", а получил его больной в итальянском Неаполе. Это искусственное сердце создано именно для пациентов с терминальной сердечной недостаточности. Оно может работать несколько месяцев, пока пациент ожидает трансплантации донорского органа. До сих пор эти устройства использовали только в пределах клинических исследований.

Разрешение от европейского регулятора на продажу искусственного сердца компания получила в декабре прошлого года. Операция в Неаполе стоила 150 тысяч евро. Уплатил за нее местный департамент здравоохранения.

Новости мира: итальянскому пациенту продали и имплантировали искусственное сердце

Как сообщалось, австрийские ученые успешно вырастили маленькое искусственное сердце. Это первый подобный миниатюрный орган с одной камерой, самоорганизующаяся. Специалисты влияли на человеческие стволовые клетки, используя шесть сигнальных путей, которые отвечают за развитие сердца у человеческого эмбриона, в результате чего модель сформировалась самостоятельно.

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