Мужчина рассказал об инциденте на одном из российских телеканалов

Жителя российской Читы уже второй раз оштрафовали из-за сна о Зеленском. На него написали "доносы" две женщины.

Об этом пишут росСМИ.

Известно, что за репост репортажа от BBC и за интервью для российского оппозиционного телеканала "Дождь" на мужчину написали "доносы". В материалах он рассказал о том, что по преданию сна о Зеленском его оштрафовали.

"На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая вроде бы из Читы. Одной не понравился мой эфир на "Дожде". Другой не понравилось видео от ВВС в моей ленте. Оба доноса будут административками", — рассказал Лосев. .

В общей сложности Ивана Лосеву Центральный суд назначил два штрафа по 35 тысяч рублей по двум случаям "дискредитации" армии РФ.

Напомним, что в России в Омской области верблюд убил агрессивного россиянина, пытавшегося его избить.

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