У Росії вдруге оштрафували чоловіка за сон про Зеленського

Чоловік розповів про інцидент на одному з російських телеканалів.

Жителя російської Чити уже вдруге оштрафували через сон про Зеленського. На нього написали "доноси" дві жінки.

Про це пише Еспресо.TV

Відомо, що за репост репортажу від ВВС та за інтерв'ю для російського опозиційного телеканалу "Дождь" на чоловіка написали "доноси". В матерілах він розповів про те, що через переказ сну про Зеленського його оштрафували.

"На мене написали два доноси дві різні жінки: одна з Примор'я, інша начебто з Чити. Одній не сподобався мій ефір на "Дожде". Іншій не сподобалося відео від ВВС у моїй стрічці. Обидва доноси будуть адміністративками", - розповів Лосєв.

Загалом Івану Лосєву Центральний суд призначив два штрафи по 35 тисяч рублів за двома випадками "дискредитації" армії РФ.

Нагадаємо, що у Росії в Омській області верблюд вбив агресивного росіянина, який намагався його побити.

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