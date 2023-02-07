В одній з областей України 15 лютого не будуть вимикати світло — Міненерго

Відключення можливі лише у зв'язку із аварійними ситуаціями у мережах або загрозами ракетних ударів по Україні.

За розпорядженням Міністерства енергетики України та відповідно затвердженого графіку НЕК "Укренерго", з 9 лютого по 20 лютого в усіх областях України планують проведення вимірів погодинного електричного навантаження.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України

Такі заходи проводяться з метою отримання точної інформації про обсяг реального споживання електроенергії на добу кожним регіоном.

"Режимний день у Сумській області заплановано на 15 лютого, тож у зв'язку з цим графіки погодинних відключень не застосовуватимуться. Плануйте споживання електричної енергії на 15 лютого з урахуванням відсутності обмежень, для аналізу споживання в умовах нормального функціонування області", - повідомляє джерело.

Також "Укренерго" аносувало зміни у графіку відключень світла у кожному регіоні після замірів електроспоживання. Під час цього цілий день не вимикатимуть світло.

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