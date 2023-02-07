В одній з областей України 8 лютого не будуть вимикати світло

На Донеччині проводитимуть заміри потужності споживання електроенергії.
Завтра, 8 лютого, у Донецькій області скасують обмеження електропостачання. Добу в регіоні не будуть вимикати світло.
Про це повідомили в Укренерго.
"Укренерго" буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Донецькій області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим завтра в регіоні не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що такий крок необхідно для того, аби визначити коректні ліміти під час застосування графіків.
"Якщо завтра у вас зникне світло, то, можливо, це сталось через аварію чи ворожий обстріл", - попередили в "Укренерго".
Нагадаємо,9 лютого у всій Хмельницькій області будуть проведені режимні заміри. Саме тому електроенергія по області буде протягом всього дня.
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