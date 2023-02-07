Попросив вимкнути музику: в автобусі в Києві сталася бійка

В Києві сталася бійка в салоні автобусу. Двоє молодих людей дуже голосно слухали веселу музику. Чоловік зробив їм зауваження, мовляв, не варто слухати веселу музику під час війни. Він попросив їх стишити або вимкнути музику, але хлопці у відповідь почали ображати чоловіка нецензурними словами. Зв’язалася бійка.

На відео видно штовханину в автобусі. Немолодий чоловік, який зробив зауваження хлопцям вже з розбитим обличчям. Він намагається виштовхати молодика з автобусу, а молодий чоловік лупить його ногами.

В поліції Києва кажуть, що поки їм не відомий номер автобусу, де відбулася бійка.

"На лінію 102 поки не надходило повідомлень про даний інцидент. Але ми вже шукаємо учасників цієї бійки. Скоріш за все, подія відбулася на лівому березі столиці. Тому відпрацьовують поліцейські районних управлінь лівого берега", - повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, на Київщині 25-річний чоловік напав на двох дітей, одного з яких схопив і тягнув за вухо. Коли двоє перехожих зробили зауваження дебоширу, він дістав зброю та почав стріляти.

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