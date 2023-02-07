Попросил выключить музыку: в автобусе в Киеве произошла драка

В Киеве произошла драка в салоне автобуса. Двое молодых людей громко слушали веселую музыку. Мужчина сделал им замечание, мол, не стоит слушать веселую музыку во время войны. Он попросил их умерить или выключить музыку, но ребята в ответ начали оскорблять мужчину нецензурными словами. Завязалась драка.

На видео видна толкотня в автобусе. Пожилой мужчина, сделавший замечание ребятам уже с разбитым лицом. Он пытается вытолкать парня из автобуса, а молодой человек лупит его ногами.

В полиции Киева говорят, что пока им не известен номер автобуса, где произошла потасовка.

"На линию 102 пока не поступало сообщений о данном инциденте. Но мы уже ищем участников этой потасовки. Скорее всего, событие произошло на левом берегу столицы. Поэтому отрабатывают полицейские районных управлений левого берега", — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, в Киевской области 25-летний мужчина напал на двоих детей, одного из которых схватил и тянул за ухо. Когда двое прохожих сделали замечание дебоширу, он получил оружие и начал стрелять.

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