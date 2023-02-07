В одній із областей України не вимикатимуть світло: коли і чому

Нинішні ліміти встановлювалися, виходячи з показників, що були заміряні по Миколаївщині у жовтні 2022 року, зауважили в обленерго

У середу, 8 лютого, в Миколаївській області не вимикатимуть світло через заміри обсягів споживання електроенергії.

Про це інформує "Миколаївобленерго".

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"Граничні величини споживання вираховуються окремо для кожного оператора системи розподілу і безпосередньо залежать від обсягів споживання в день замірів. Нинішні ліміти встановлювалися, виходячи з показників, що були заміряні по Миколаївщині у жовтні 2022 року. Тому завтра жодних планових, включаючи погодинні, відключень не буде - всі споживають електроенергію в нормальному режимі", - пояснює компанія.

Зазначають, що наразі для кожного оператора системи розподілу визначені дні замірів обсягів споживання. В Миколаївській області - це середа, 8 лютого.

"У випадку нових ракетних атак чи інших причин, що можуть призвести до значного дефіциту в енергосистемі, день замірів буде перенесено", - попереджають в обленерго.

Де ще не буде запроваджено графіків відключення світла на цьому тижні

Як повідомляли, 9 лютого у всій Хмельницькій області будуть проведені режимні заміри. Саме тому електроенергія по області буде протягом всього дня.

Також через заміри електроенергії світло буде цілий день 8 лютого у Донецькій області. У ДТЕК наголосили, що такий крок необхідно для того, аби визначити коректні ліміти під час застосування графіків.

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