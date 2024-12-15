Зачем в чай добавляли соду: лайфхаки с советских времен

Для чего чай в советское время заваривали с содой

Известный факт, что в Советском Союзе проводники в чай ​​подсыпали соду, в советских столовых работники тоже этим грешили. В общем, это была относительно распространенная практика и часть культуры чаепития в советское время.

Рассказываем, зачем работники добавляли в чай ​​соду.

Для чего добавляли соду в чай

Некоторые считают, что такой способ помогал работникам общепита сэкономить на чае. По мнению приверженцев этой теории, сода помогала создать видимость крепкого чая при минимальных затратах на заварку.

Соду добавляли к напитку, чтобы сделать чай вкуснее и насыщеннее. А появление темного цвета было лишь приятным бонусом.

Такой способ заваривания чая помогал смягчить воду, которая была жесткой из-за высокого содержания минералов, таких как кальций и магний.

Добавление соды также считалось своеобразной традицией, которая передавалась из поколения в поколение – чай получался насыщенным и ароматным.

Благодаря соде чашки и стаканы после такого чая было проще мыть, поскольку не оставались разводов.

В чем секрет добавления соды в напиток? Если в чай ​​добавить лимон, то заваренный напиток станет заметно светлее. От соды обратный эффект – цвет напитка темнеет. Так же улучшается его аромат. Особенно это заметно при повторном заваривании.

Для тех, кто хочет попробовать чай с содой, нужно помнить, что чай должен быть рассыпчатым. Если добавить соду в пакетированный чай, то, кроме смены вкуса напитка, больше ничего не произойдет.

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