12 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 12 декабря, в православном календаре день памяти святого мученика Парамона. Святой Парамон вместе с 370 другими христианами жил во время правления императора Декия. В III веке правитель Анилин приступил к сильным гонениям христиан. Он схватил 370 христиан и завел его в языческое капище, где заставлял их поклониться идолам. Однако они отказались отречься от веры в Бога. За это Анилин приговорил их всех к смертной казни. Вместе с ними был и святой Парамон. Он проходил мимо и увидел, как издеваются над христианами. Решил вступиться за людей. Сначала правитель умертвил Парамона, а затем и всех остальных.

В народе 12 декабря называли "Парамонов день".

Церковный праздник 12 декабря – день памяти Акакия Синайского

Жил Акакий в VI веке и 9 лет служил у злорадного старца. Акакий пытался вести благочестивую жизнь, молился и очень сильно верил в Господа. Все приказы и указания старца мужчина пытался выполнять честно и решительно, однако ему это радости не доставляло. Часто Акакий ложился в гроб и делал вид, будто умер. Проходившие мимо люди спрашивали, действительно ли умер этот святой. На что сам Акакий отвечал, что послушный умереть не может. Когда святой действительно умер, старец исповедовался во всех своих грехах и тоже начал вести благочестивую жизнь.

Приметы 12 декабря

Народные приметы 12 декабря / Фото: Pexels

если до 12 декабря снег не выпал, его не будет почти всю зиму;

ясное утро на день Парамона означает, что в декабре не будет пасмурных дней;

снег идет большими хлопьями, ждите тёплую зиму;

на улицах лежат сугробы – будет удачный год.

Что сегодня нельзя делать

12 декабря люди чистили крыши от снега, при этом нельзя было использовать лопаты. Также не стоит вязать, шить, заниматься каким-либо тяжелым трудом. Также запрещено подметать пол – потому что можно выместить свой талан. Деньги старайтесь в этот день не занимать, вместе с ними можете забрать и отрицательную энергетику владельца.

Что можно делать завтра, 12 декабря

Именно 12 декабря можете смело просить у соседей сахар, соль, яйца или молоко – этим можно привлечь на свою сторону удачу. По народным поверьям девушки гадают на жениха. Можно узнать, как скоро их ждет замужество.

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