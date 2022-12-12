Астрологический прогноз на 12 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день наполнен обманом, который дает о себе знать на всех уровнях, поэтому нельзя принимать важные решения, проводить финансовые операции и приступать к реализации важных дел – результат окажется совсем не тем, а, скорее всего, прямо противоположным ожидаемому.

Символ дня: паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: цвет морской полны, бирюзовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: оникс, агат, хризолит, зеленый гранат.

За какую часть тела отвечает: солнечное сплетение.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и трудно излечимыми, поэтому отнестись к ним необходимо с максимальным вниманием. Под ударом находится кишечник (особенно опасным станет воспаление аппендицита) и психика – даже незначительный стресс может стать причиной серьезной депрессии.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и любой фастфуд.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают кошмарными, они оставляют после себя неприятное "послевкусие", но, к счастью, не являются вещими, поэтому на них можно не обращать внимания: куда ночь, туда и сон.

Стрижка дня: благоприятный день для стрижки.

Афоризм дня: "Наилучший порядок вещей – тот, при котором мне предназначено быть, и к черту лучший из миров, если меня там нет" (Дени Дидро).

Ангел-хранитель дня: Фэлам – защищает людей от ссор и конфликтов.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, в которых задействована магическая сила огня.

Табу дня: агрессивно настроенных людей желательно обходить стороной.

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