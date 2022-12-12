Астрологічний прогноз на 12 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сповнений обману, який дається взнаки на всіх рівнях, тому не можна приймати важливих рішень, проводити фінансові операції та розпочинати реалізацію важливих справ – результат виявиться зовсім не тим, а, найімовірніше, прямо протилежним очікуваному.

Символ дня: павутиння.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: морської хвилі, бірюзовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: онікс, агат, хризоліт, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: сонячне сплетіння.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть виявитися тривалими і важко виліковними, тому поставитися до них необхідно з максимальною увагою. Під ударом – кишечник (особливо небезпечним стане запалення апендициту) і психіка – навіть незначний стрес може призвести до серйозної депресії.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть дратувати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та будь-який фастфуд.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають кошмарними, вони залишають після себе неприємний "післясмак", але, на щастя, не є віщими, тож на них можна не звертати уваги: куди ніч, туди і сон.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Афоризм дня: "Найкращий порядок речей – той, за якого мені призначено бути, і до біса кращий зі світів, якщо мене там немає" (Дені Дідро).

Ангел-охоронець дня: Фелам – захищає людей від сварок і конфліктів.

Магія та містика дня: можна проводити обряди й ритуали, в яких задіяна магічна сила вогню.

Табу дня: агресивно налаштованих людей бажано оминати.

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