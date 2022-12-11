12 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 12 грудня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Парамона. Святий Парамон разом з 370 іншими християнами жив в час правління імператора Декія. У III столітті правитель Анілін розпочав сильні гоніння християн. Він схопив 370 християн і завів його до язичницького капища, де змушував їх поклонитися ідолам. Однак вони відмовилися зректися від віри в Бога. За це Анілін засудив їх всіх до страти. Разом з ними був і святий Парамон. Він проходив повз і побачив, як знущаються з християн. Вирішив вступитися за людей. Спочатку правитель умертвив Парамона, а потім і всіх інших.

В народі 12 грудня називали "Парамонів день".

Церковне свято 12 грудня — день пам'яті Акакія Синайського

Жив Акакій у VI столітті та 9 років служив у злонравного старця. Акакій намагався вести благочестиве життя, молився і дуже сильно вірив у Господа. Всі накази та вказівки старця чоловік намагався виконувати чесно і рішуче, однак йому це радості не приносило. Часто Акакій лягав в гроб і робив вигляд, ніби помер. Люди, що проходили повз, запитували, чи дійсно помер цей святий. На що сам Акакій відповідав, що той, хто слухняний, померти не може. Коли святий дійсно помер, то старець сповідався у всіх своїх гріхах і теж почав вести благочестиве життя.

Прикмети 12 грудня

Народні прикмети 12 грудня / Фото: Pexels

якщо до 12 грудня сніг не випав, то його не буде майже всю зиму;

ясний ранок на Парамонів день означає, що у грудні не буде похмурих днів;

сніг йде великими пластівцями, чекайте на теплу зиму;

на вулицях лежать замети — буде вдалий рік.

Що сьогодні не можна робити

12 грудня люди чистили дахи від снігу, при цьому не можна було використовувати лопати. Також не варто в'язати, шити, займатися будь-якою важкою працею. Також заборонено підмітати підлогу — тому що можна вимести свій талан. Гроші намагайтеся цього дня не позичати, разом з ними можете забрати і негативну енергетику власника.

Що можна робити завтра, 12 грудня

Саме 12 грудня можете сміливо просити у сусідів цукор, сіль, яйця чи молоко — цим можна привернути на свою сторону удачу. За народними повір'ями дівчата ворожать на нареченого. Можна дізнатися, як скоро на них чекає заміжжя.

Читайте також: