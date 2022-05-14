14 мая 2022 – этот день в истории, основные события

14 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

14 мая 2022 – суббота. 80-й день войны России против Украины. 134-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

14 мая – День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Памятная дата была введена Верховной Радой в 2021 году.

Также 14 мая – День рождения вазелина. Именно в этот день 1878 года была создана эта мазь. Ее изобретателем стал химик Роберт Чезбро, запатентовавший свое изобретение как торговую марку.

А еще 14 мая — Международный день ветряной мельницы. Событие всегда приходится на вторые выходные мая. В Нидерландах нынешний день считается национальным праздником. Там он был создан еще в 2000-х годах. Впоследствии событие распространилось во всех странах.

14 транвя — Всемирный день мигрирующих птиц. Дату основали орнитологи из лаборатории Корнелла (США) в 1993 году.

14 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

14 мая – день памяти царицы Тамары Грузинской / Фото: commons.wikimedia.org

14 мая в церковном календаре – день памяти Благоверной Тамары, царицы Грузинской. Родилась Тамара в 1166 году в городе Мцхета. Происходила из древнего грузинского рода Багратиона. В Грузии период ее царствования считается золотым возрастом. Царица отличалась мудростью и справедливостью. Она активно распространяла христианскую веру, занималась строительством церквей и храмов. Умерла в 1213 году в пещерном монастыре.

Также 14 мая – день памяти пророка Иеремии. Он присоединился к пророческому служению в достаточно юном возрасте, когда ему было всего 15 лет. Именно Иеремия предусмотрел уничтожение египетских земель, ограбление и разрушение Иерусалима и многое другое. Однако к его словам не прислушались, хотя все пророчества свершились еще при жизни Иеремии.

Памятные даты 14 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 14 мая:

1796 год — британским хирургом Эдвардом Дженнером впервые в мире сделана успешная прививка от оспы 8-летнему мальчику;

1853 год — в США патентуют сгущенку;

1900 год – в Париже открывают II Олимпийские игры;

1940 год – Голландия (историческая область Нидерландов) капитулирует перед вермахтом в первый год Второй мировой войны;

1955 год – в Варшаве подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор), чем создают объединенное командование вооруженными силами;

1975 год — футболисты "Динамо" (Киев) впервые получают Кубок Обладателей Кубков.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 мая

Каковы сегодня именины: Василий, Ефим, Макар, Игнатий, Никита, Тамара, Нина.

14 мая родились:

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1627 год — гетман Войска Запорожского Петр Дорошенко;

1871 год – украинский писатель, поэт, мастер экспрессионистической новеллы, общественный деятель, политик Василий Стефаник;

1967 год – украинский публицист и журналист Виталий Портников;

1975 год — украинский музыкант, вокалист, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Погода на 14 мая

14 мая в Киеве пасмурно, утром небольшой дождь, дальше без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Харькове на протяжении всего дня будет идти дождь. В Одессе в течение дня пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +13 ночью. Во Львове +19 днем и +10 ночью. В Харькове +20 днем и +12 ночью. В Одессе +24 днем и +15 ночью.