14 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

14 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

14 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

14 травня 2022 року – субота. 80-й день війни Росії проти України. 134-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

14 травня - День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятна дата була запроваджена Верховною Радою 2021 року.

Також 14 травня - День народження вазеліну. Саме цього дня 1878 року була створена ця мазь. Її винахідником став хімік Роберт Чезбро, який і запатентував свій винахід як торгову марку.

А ще 14 травня - Міжнародний день вітряка. Подія завжди припадає на другі вихідні травня. В Нідерландах цей день вважається національним святом. Там його створили ще в 2000-х роках. Згодом подія поширилася у всіх країнах.

14 транвя - Всесвітній день мігруючих птахів. Дату заснували орнітологи з лабораторії Корнелла (США) 1993 року.

14 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

14 травня - день пам'яті цариці Тамари Грузинської / Фото: commons.wikimedia.org

14 травня в церковному календарі – день пам'яті Благовірної Тамари, цариці Грузинської. Народилася Тамара 1166 року в місті Мцхета. Походила з давнього грузинського роду Багратіоні. В Грузії період її царювання вважається золотим віком. Цариця відрізнялася мудрістю та справедливістю. Вона активно поширювала християнську віру, займалася будівництвом церков і храмів. Померла 1213 року в печерному монастирі.

Також 14 травня - день пам'яті пророка Єремії. Він приєднався до пророчого служіння в досить юному віці, коли йому було лише 15 років. Саме Єремія передбачив нищення єгипетських земель, пограбування і руйнування Єрусалиму та багато іншого. Однак до його слів не прислухалися, хоча всі пророцтва здійснилися ще за життя Єремії.

Пам’ятні дати 14 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 14 травня:

1796 рік — британським хірургом Едвардом Дженнером вперше у світі зроблене успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику;

1853 рік — у США патентують згущене молоко;

1900 рік — у Парижі відкривають II Олімпійські ігри;

1940 рік — Голландія (історична область Нідерландів) капітулює перед вермахтом у перший рік Другої світової війни;

1955 рік — у Варшаві підписують договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір), чим створюють об'єднане командування збройними силами;

1975 рік — футболісти "Динамо" (Київ) уперше отримують Кубок Володарів Кубків.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 травня

Які сьогодні іменини: Василь, Юхим, Макар, Ігнатій, Микита, Тамара, Ніна.

14 травня народилися:

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1627 рік — гетьман Війська Запорозького Петро Дорошенко;

1871 рік — український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик Василь Стефаник;

1967 рік — український публіцист та журналіст Віталій Портников;

1975 рік — український музикант, вокаліст, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Погода на 14 травня

14 травня в Києві похмуро, вранці дрібний дощ, далі без опадів. У Львові хмарне небо, без опадів. У Харкові протягом всього дня небо буде затягнуте хмарами, ввечері сильний дощ. В Одесі протягом дня похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +13 вночі. У Львові +19 вдень та +10 вночі. У Харкові +20 вдень та +12 вночі. В Одесі +24 вдень та +15 вночі.