Астрологічний прогноз на 14 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили пітьми, тому дуже важливо поводитися максимально обережно: не спілкуватися з агресивно налаштованими людьми – краще взагалі обходити їх стороною, не з'ясовувати ні з ким стосунки, не слухати плітки, не вступати ні з ким у сварки та конфлікти. Однак якщо поруч скривдять беззахисного, осторонь залишатися не можна.

Символ дня: Шакал.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, селеніт, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, проходять швидко і без наслідків, проте з їх лікуванням зволікати не варто. Важливо відмовитися від хірургічних операцій – замість очікуваної користі вони можуть зашкодити.

Сни дня: сни нинішньої ночі – особливо кольорові – часто бувають пророчими.

Афоризм дня: "З самодисципліною можливо багато" (Теодор Рузвельт).

Геометрична фігура дня: овал – жіночий символ, під яким можна мати на увазі дзеркало Венери – несе в собі спокійну та творчу енергію.

Ангел — хранитель: Фаред — матеріалізує думки та бажання.

Магія та містика дня: можна – і треба – читати езотеричну літературу.

Табу дня: не можна їсти яблука.

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