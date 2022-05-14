У Південній Осетії оголосили дату “референдуму” про приєднання до РФ

Указ про проведення цього плебісциту підписав так званий “президент” Анатолій Бібілов, який недавно програв “вибори”.

У Південній Осетії, чию незалежність від Грузії визнають лише кілька країн світу, включно з Росією, призначено “референдум” про входження до складу Російської Федерації. Його мають намір провести 17 липня.

Про це повідомляє агентство "Рес" з посиланням на прес-службу так званого “президента” Анатолія Бібілова.

У тексті указу, який він призначив цей псевдореферендум, йдеться про те, що голосування проводиться у зв'язку з "історичним прагненням народу Республіки Південна Осетія до возз'єднання з Росією".

Раніше, 8 травня, Анатолій Бібілов програв вибори на другий термін перебування на своїй посады Алану Гаглоєву, який є противником ідеї референдуму про приєднання до РФ.

Партія "Нихас", яку очолює Гаглоєв, історично виступає за “незалежність” Південної Осетії. 11 травня, після перемоги на “виборах” він ухилився від оцінки ідеї приєднання, заявивши, що референдум можна провести, "коли прийде час".

Нагадаємо, раніше у Південній Осетії повідомляли, що після виборів "президента" цієї псевдореспубліки візьмуться проводити плебісцит про приєднання до РФ.

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