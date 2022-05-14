В Южной Осетии объявили дату "референдума" о присоединении к РФ

Указ о проведении этого плебисцита подписал так называемый "президент" Анатолий Бибилов, недавно проигравший "выборы".

В Южной Осетии, чей независимость от Грузии признают лишь несколько стран мира, включая Россию, назначен “референдум” о вхождении в состав Российской Федерации. Его намерены провести 17 июля.

Об этом сообщает агентство "Рес" со ссылкой на пресс-службу так называемого президента Анатолия Бибилова.

В тексте указа, который назначил этот псевдореферендум, говорится, что голосование проводится в связи с "историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией".

Ранее, 8 мая, Анатолий Бибилов проиграл выборы на второй срок пребывания на своей должности Алану Гаглоеву, являющемуся противником идеи референдума о присоединении к РФ.

Партия "Нихас", возглавляемая Гаглоевым, исторически выступает за "независимость" Южной Осетии. 11 мая, после победы на выборах, он уклонился от оценки идеи присоединения, заявив, что референдум можно провести, "когда придет время".

Напомним, ранее в Южной Осетии сообщалось, что после выборов "президента" этой псевдореспублики возьмутся проводить плебисцит о присоединении к РФ.

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