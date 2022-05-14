Астрологический прогноз на 14 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активизируются силы тьмы, поэтому очень важно вести себя максимально осторожно: не общаться с агрессивно настроенными людьми – лучше вообще обходить их стороной, не выяснять ни с кем отношения, не слушать сплетни, не вступать ни с кем в ссоры и конфликты. Однако если рядом обидят беззащитного, в стороне оставаться нельзя.

Символ дня: шакал.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: агат, гагат, селенит, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, тем не менее с их лечением медлить не стоит. Важно отказаться от хирургических операций – вместо ожидаемой пользы они могут принести вред.

Сны дня: сны нынешней ночи – особенно цветные – часто бывают вещими.

Афоризм дня: "С самодисциплиной возможно почти все" (Теодор Рузвельт).

Геометрическая фигура дня: овал – женский символ, под которым можно подразумевать зеркало Венеры – несет в себе спокойную и созидательную энергию.

Ангел-хранитель: Фарэд – материализует мысли и желания.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – читать эзотерическую литературу.

Табу дня: нельзя есть яблоки.

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