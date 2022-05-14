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Астрологический прогноз на 14 мая

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Астрологический прогноз на 14 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: активизируются силы тьмы, поэтому очень важно вести себя максимально осторожно: не общаться с агрессивно настроенными людьми – лучше вообще обходить их стороной, не выяснять ни с кем отношения, не слушать сплетни, не вступать ни с кем в ссоры и конфликты. Однако если рядом обидят беззащитного, в стороне оставаться нельзя. 

Символ дня: шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, селенит, морион. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, тем не менее с их лечением медлить не стоит. Важно отказаться от хирургических операций – вместо ожидаемой пользы они могут принести вред. 

Сны дня: сны нынешней ночи – особенно цветные – часто бывают вещими. 

Афоризм дня: "С самодисциплиной возможно почти все" (Теодор Рузвельт). 

Геометрическая фигура дня: овал – женский символ, под которым можно подразумевать зеркало Венеры – несет в себе спокойную и созидательную энергию. 

Ангел-хранитель: Фарэд – материализует мысли и желания. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – читать эзотерическую литературу. 

Табу дня: нельзя есть яблоки. 

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