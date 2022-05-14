У нічному небі над Бєлгородом знову лунав "ляскіт": відео

У нічному небі над Бєлгородом знову лунав "ляскіт": відео

Росіяни припускають, що над областю, яка межує з Україною, працювала ППО або пролітали надзвукові винищувачі.

У ніч проти суботи, 14 травня, мешканці російського міста Строїтєль Бєлгородської області чули якийсь ляскіт вгорі та спостерігали у небі вогняні цятки. Вибухи потривожили також мешканців обласного центру.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах, публікуючи відео очевидців.

Звуки вибухів лунали також над Бєлгородом. У соцмережах мешканці висловлювали припущення про роботу ППО або проліт надзвукових винищувачів.

Обережно! На відео - нецензурна лексика

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що звуки вибухів дійсно були.

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"30 хвилин тому прокинувся від двох сильних вибухів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає. Усю решту інформації намагатимуся уточнити вже вранці", — написав він.

Водночас він спростував можливість авіаударів з боку України, зауваживши, що навпаки “виконувалися завдання” російською авіацією.

Нагадаємо, раніше в Бєлгороді часто жалілися на гучні "ляски", зокрема ляскіт, схожий на звук вибуху середньої сили, був чутний 3 травня в центрі російського міста.

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