У нічному небі над Бєлгородом знову лунав "ляскіт": відео

Росіяни припускають, що над областю, яка межує з Україною, працювала ППО або пролітали надзвукові винищувачі.
У ніч проти суботи, 14 травня, мешканці російського міста Строїтєль Бєлгородської області чули якийсь ляскіт вгорі та спостерігали у небі вогняні цятки. Вибухи потривожили також мешканців обласного центру.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах, публікуючи відео очевидців.
Звуки вибухів лунали також над Бєлгородом. У соцмережах мешканці висловлювали припущення про роботу ППО або проліт надзвукових винищувачів.
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Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що звуки вибухів дійсно були.
"30 хвилин тому прокинувся від двох сильних вибухів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає. Усю решту інформації намагатимуся уточнити вже вранці", — написав він.
Водночас він спростував можливість авіаударів з боку України, зауваживши, що навпаки “виконувалися завдання” російською авіацією.
Нагадаємо, раніше в Бєлгороді часто жалілися на гучні "ляски", зокрема ляскіт, схожий на звук вибуху середньої сили, був чутний 3 травня в центрі російського міста.
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