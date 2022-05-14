В ночном небе над Белгородом снова раздавались "хлопки": видео

В ночном небе над Белгородом снова раздавались "хлопки": видео

Россияне предполагают, что над граничащей с Украиной областью работала ПВО или пролетали сверхзвуковые истребители.

В ночь на субботу, 14 мая, жители российского города Строитель Белгородской области слышали какой-то лязг вверху и наблюдали в небе огненные пятнышки. Взрывы потревожили также жителей областного центра РФ.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах, публикуя видео очевидцев.

Звуки взрывов раздавались также над Белгородом. В соцсетях жители высказывали предположение о работе ПВО или пролете сверхзвуковых истребителей.

Осторожно! На видео – нецензурная лексика

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что звуки взрывов действительно были.

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"30 минут назад проснулся от двух сильных взрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Всю оставшуюся информацию попытаюсь уточнить уже утром", — написал он.

В то же время, он опроверг возможность авиаударов со стороны Украины, заметив, что наоборот "выполнялись задачи" российской авиацией.

Напомним, ранее в Белгороде часто жаловались на "хлопки", в частности хлопок, похожий на звук взрыва средней силы, был слышен 3 мая в центре российского города.

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