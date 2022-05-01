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В Белгородской области РФ были взрывы и пожар: что произошло

В Белгородской области РФ были взрывы и пожар: что произошло

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В Белгородской области РФ были взрывы и пожар: что произошло

Накануне появилась информация о пожаре на территории Белгородской области.

Сегодня, 1 мая, в Telegram-канал появилась информация о взрывах в Белгородской области Российской Федерации.

По словам очевидцев, раздалась серия взрывов.

Так, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что мост из Белгорода перекрыт, горят склады боеприпасов.

В российских Telegram-каналах сообщали о пожаре на территории одного из объектов Министерства обороны.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что причиной сегодняшних взрывов под Белгородом стал пожар на объекте Министерства обороны Российской Федерации.

"На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ", – отметил он.

По его словам, известно об одном пострадавшем среди местных жителей. На месте сейчас работают подразделения МЧС.

Напомним, российский Белгород пугают обстрелом со стороны ВСУ : появились предупреждения с точным временем удара.

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