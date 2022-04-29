ВСУ освободили стратегически важное село на трассе Харьков-Белгород

Вооруженные силы Украины и силы штурмового подразделения ГУР МО освободоли стратегически важное село Русская Лозовая Харьковской области.
Именно из этого населенного пункта российские оккупанты обстреливали Харьков.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.
Как отмечается, этот населенный пункт расположен на трассе Харьков-Белгород и именно отсюда российские оккупанты во времена оккупации обстреливали жилые дома и инфраструктуру Харькова.
"Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством Командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский освобожден от оккупантов село Русская Лозовая в Харьковской области. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ", — говорится в сообщении.
Напомним, за сутки в Харькове и области в результате обстрелов российских оккупантов погибли 5 мирных жителей, еще 11 получили ранения.
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