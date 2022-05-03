 Новые "хлопки": в центре Белгорода прогремели взрывы (видео)

В соцсетях жители публикуют видео, на которых слышны хлопки и срабатывающая сигнализация авто после этого.

Взрыв прогремел в полночь в центре российского Белгорода.

Об этом информирует рупор российской пропаганды РИА "Новости".

Его услышали несколько жителей города. Сработали автомобильные сигнализации.

Как утверждается, следов работы систем ПВО в небе пока не видели.

Громкий хлопок был похож на звук взрыва средней силы, и был слышен в центре Белгорода.

В соцсетях местные жители публикуют соответствующие видео со звуками взрывов.

Тем временем украинцы начали вовсю шутить в местных пабликах, например, "скоро ВСУ спасут Белгород от нацистов".

соцсети

"Зачем вы сами себя обстреливаете?", "Завтра срочная эвакуация в Чернобаевку", - пишут в белгородских пабликах в стиле русской пропаганды.

Также в соцсетях сообщают об авиации в воздухе. Пока не известно, чья она.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области прошлой ночью были слышны взрывы.

Напомним, что в Белгородской области РФ были взрывы и пожар. В российских Telegram-каналах сообщали о пожаре на территории одного из объектов Министерства обороны.

Также сообщалось, что 1 апреля в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео).

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