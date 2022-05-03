Нові "хлопки": у центрі Бєлгорода прогриміли вибухи (відео)

У соцмережах жителі публікують відео, на яких чути ляскіт і сигналізацію авто після цього.

Вибух пролунав опівночі у центрі російського Бєлгорода

Про це повідомляє рупор російської пропаганди РИА "Новости".

Його почули кілька мешканців міста. Спрацювали автомобільні сигналізації.

Як стверджується, слідів роботи систем ППО у небі поки що не бачили.

Гучний ляскіт був схожий на звук вибуху середньої сили, і був чутний в центрі Бєлгорода.

У соцмережах місцеві жителі оприлюднюють відповідні відео.

Тим часом українці почали жартувати в місцевих пабліках, наприклад, "невдовзі ЗСУ врятують Бєлгород від нацистів".

соцсети

"Навіщо ви самі себе обстрілюєте?", "Завтра термінова евакуація до Чорнобаївки", — пишуть у білгородських пабліках у стилі російської пропаганди.

Також у соцмережах повідомляють про авіацію у повітрі. Поки не відомо, чия вона.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області минулої ночі були чутні вибухи.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області РФ були вибухи та пожежа. У російських Telegram-каналах повідомляли про пожежу на території одного з об'єктів Міністерства оборони.

Також повідомлялося, що 1 квітня у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).

Читайте також:

У російському Бєлгороді вночі вибухнула нафтобаза