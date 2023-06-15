16 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 16 июня, в православном календаре день памяти мученика Лукиллиана. Жил в III веке и сначала был языческим жрецом, но начал изучать Слово Божие. Приняв христианство, он стал проповедовать и обратил многих своих сограждан. Когда о деятельности Лукиллиана узнали иудеи, рассказали об этом начальнику города. Он приказал схватить мученика, долго его пытал, а в конце обезглавил.

Церковный праздник 16 июня – день памяти священномученика Лукиана

Жил он в I веке и являлся одним из учеников апостола Павла. Родился в богатой и знатной семье, поэтому получил хорошее образование. Когда апостол Павел умер, Лукиан вместе с другими святыми продолжил проповедовать христианство. Он проводил время в молитве и посте. Также Лукиан умел лечить разные болезни, но за это не брал денег. Когда во время гонения за христиан была открыта вера Лукиана, его схватили, долго пытали и убили.

Приметы 16 июня

Народные приметы 16 июня / Фото: Pexels

Идет гроза – будет плохой сенокос.

Услышать крик совы к ухудшению погоды.

Фыркает лошадь до осадков.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы утверждали, что в этот день нельзя идти против ветра, потому что он может "надуть" проблемы. А еще не держали руки в карманах, чтобы ветер не выдул оттуда все финансы. Не стоит рассказывать на улице сны, которые приснились в ночь на 16 июня.

Что можно делать завтра

По словам наших предков, особую силу в этот день имел именно ветер, поэтому пытались много времени проводить на улице. Стирали белье и обязательно вывешивали его сушиться на ветру.

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