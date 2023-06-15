У Путина заявили, что он посетит одну из стран НАТО

Путин после объявления его в международный розыск ни разу не покидал территорию РФ.

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Турцию, где проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, но конкретные сроки пока не известны.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту (Путину – ред.) посетить Турцию. Планы есть, но конкретных сроков еще не обсуждали", – отметил Ушаков.

Ранее ряд СМИ сообщал о возможном визите российского диктатора в Турцию на открытие атомной электростанции "Аккую", построенной "Росатомом", и на инаугурацию Эрдогана в июне, но они так и не состоялись.

Напомним, ранее сообщалось, что Лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он не вводит санкции против России, потому что его страна "наладила контакты" со всеми странами мира.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент-диктатор Владимир Путин хочет захватить соседние территории.

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