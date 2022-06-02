2 июня 2022 – этот день в истории, основные события

2 июня 2022 – четверг. 99-й день войны России против Украины. 153-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

2 июня — День здорового питания. Событие было создано для того, чтобы люди могли узнать как можно больше о преимуществах здорового питания, изменили свои привычки, укрепили здоровье.

Также 2 июня – Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения (World Eating Disorders Day). Начали событие 2016 года. Главная ее цель — обеспечение медицинской и психологической помощи людям, страдающим анорексией, булемией, приступами переедания и т.д.

2 июня – какой сегодня праздник в церковном календаре

2 июня – Вознесение Господне / Фото: pixabay.com

2 июня в церковном календаре – Вознесение Господне. Большой церковный праздник, который всегда выпадает на четверг и празднуется на 40-й день после Пасхи. Согласно Новому Завету, когда Христос воскрес из мертвых, он еще 40 дней пребывал на земле, рассказывал своим последователям о Царстве Небесном и готовил их к принятию благодати Святого Духа. Когда наступил 40-й день, Иисус собрал своих последователей на горе Элеон (недалеко от Иерусалима), где дал последние наставления, а затем вознесся на небо к своему Отцу. В то же время появились два ангела, которые поведали апостолам о втором пришествии Спасителя на землю.

Памятные даты 2 июня

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 2 июня:

455 год – вандалы захватывают Рим, после чего грабят его в течение двух недель;

1537 год — специальной буллой Папа Римский Павел III признает индейцев людьми с душами и запрещает превращение их в рабов;

1652 год — под Батогом казацко-татарские войска под руководством Богдана Хмельницкого разгромляют армию Речи Посполитой во главе с М. Калиновским;

1851 год — штат Мэн (США) первым вводит на своей территории "сухой закон";

1857 год — Джеймс Гиббс из Вирджинии получает патент на однониточную стежковую швейную машинку;

1859 год – на острове Хонсю (Япония) основывают город Йокогама;

1896 год — итальянец Гульельмо Маркони получает патент на радио;

1918 год — Немецкая империя и Австро-Венгерская империя юридически признают власть гетмана в Украине;

1924 год — американский Конгресс предоставляет гражданство всем американским индейцам;

1946 год – в результате проведенного в Королевстве Италия плебисцита ликвидируют монархию и провозглашают создание Итальянской Республики;

1953 год — проходит коронация Елизаветы II, королевы Великобритании;

2010 год — депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно принимают законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозглашают День памяти жертв Голодомора.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 июня

Каковы сегодня именины: Алексей, Александр, Владимир, Евгений, Никита, Иван, Тимофей, Евгения.

2 июня родились:

1919 год – украинский артист эстрады, актер Юрий Тимошенко (Тарапунька);

1928 год — украинский музыковед, фольклорист, дирижер, композитор, основатель и руководитель хора "Гомон" Леопольд Ященко;

1929 год — украинская писанкарка во Франции Галина Хоткевич;

1936 год – украинский легкоатлет, олимпийский чемпион, рекордсмен мира по спортивной ходьбе Владимир Голубничий;

1942 год – украинский художник-аниматор, художник и сценарист, лауреат Шевченковской премии, народный художник Украины Эдуард Кирич;

1946 год – украинский кинорежиссер Ярослав Лупий;

1953 год – украинский поэт, журналист, общественный деятель Владимир Барна.

Погода на 2 июня

2 июня в Киеве облачно, в обед ожидается дождь с грозой, вечером — просто дождь. Во Львове пасмурно, днем пойдет дождь с грозой, который должен стихнуть до вечера. В Харькове небо будет покрыто облаками в течение всего дня, днем будет идти дождь с грозой. В Одессе весь день ясный, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +26 днем и +17 ночью. Во Львове +23 днем и +13 ночью. В Харькове +30 днем и +19 ночью. В Одессе +28 днем и +18 ночью.