2 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

2 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

2 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

2 червня 2022 року – четвер. 99-й день війни Росії проти України. 153-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

2 червня - День здорового харчування. Подію було створено для того, щоб люди могли дізнатися якомога більше про переваги здорового харчування, змінили свої харчові звички, зміцнили здоров'я.

Також 2 червня - Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки (World Eating Disorders Day). Започаткували подію 2016 року. Головна її мета - забезпечення медичної та психологічної допомоги людям, які страждають від анорексії, булемії, нападів переїдання тощо.

2 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

2 червня - Вознесіння Господнє / Фото: pixabay.com

2 червня в церковному календарі – Вознесіння Господнє. Велике церковне свято, яке завжди припадає на четвер і святкуєтся на 40-й день після Великодня. Згідно з Новим Завітом, коли Христос воскрес із мертвих, він ще 40 днів перебував на землі, розповідав своїм послідовникам про Царство Небесне та готував їх до прийняття благодаті Святого Духа. Коли наступив 40-й день, Ісус зібрав своїх послідовників на горі Елеон (неподалік Єрусалиму), де дав останні настанови, а потім вознісся на небо до свого Батька. В той же час з'явилися два ангели, які розповіли апостолам про друге пришестя Спасителя на землю.

Пам’ятні дати 2 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 2 червня:

455 рік — вандали захоплюють Рим, після чого грабують його протягом двох тижнів;

1537 рік — спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнає індіанців людьми з душами і забороняє перетворення їх на рабів;

1652 рік — під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромлюють армію Речі Посполитої на чолі з М. Калиновським;

1851 рік — штат Мен (США) першим вводить на своїй території "сухий закон";

1857 рік — Джеймс Ґіббс з Вірджинії отримує патент на однониткову стіжкову швейну машинку;

1859 рік — на острові Хонсю (Японія) засновують місто Йокогама;

1896 рік — італієць Ґульєльмо Марконі отримує патент на радіо;

1918 рік — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнають владу гетьмана в Україні;

1924 рік — американський Конгрес надає громадянство усім американським індіанцям;

1946 рік — внаслідок проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідують монархію і проголошують створення Італійської Республіки;

1953 рік — проходить коронація Єлизавети ІІ, королеви Великої Британії;

2010 рік — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно приймають законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголошують День пам'яті жертв Голодомору.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 червня

Які сьогодні іменини: Олексій, Олександр, Володимир, Євген, Микита, Іван, Тимофій, Євгенія.

2 червня народилися:

1919 рік — український артист естради, актор Юрій Тимошенко (Тарапунька);

1928 рік — український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, засновник та керівник хору "Гомін" Леопольд Ященко;

1929 рік — українська писанкарка у Франції Галина Хоткевич;

1936 рік — український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби Володимир Голубничий;

1942 рік — український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії, народний художник України Едуард Кірич;

1946 рік — український кінорежисер Ярослав Лупій;

1953 рік — український поет, журналіст, громадський діяч Володимир Барна.

Погода на 2 червня

2 червня в Києві весь день хмарно, в обід очікується дощ з грозою, ввечері - просто дощ. У Львові похмуро, вдень піде дощ з грозою, який повинен стихнути до вечора. У Харкові небо буде вкрите хмарами протягом всього дня, вдень йтиме дощ з грозою. В Одесі весь день ясний, без опадів.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +23 вдень та +13 вночі. У Харкові +30 вдень та +19 вночі. В Одесі +28 вдень та +18 вночі.