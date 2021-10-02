2 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Согласно приметам, если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ожидать хороший урожай озимого хлеба.

Какой сегодня день

В субботу, 2 октября, в мире отмечают День уролога, Всемирный день воздушного шарика, Всемирный день фермерских животных, Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, Международный день ненасилия или "Международный день борьбы против насилия", Международный день врача и Международный день социального педагога.

В Гвинее в этот день празднуют День провозглашения независимости (1958), в Италии — Национальный день бабушек и дедушек, в США — Национальный день уборщика, в Финляндии — Праздник селедки.

В Финляндии 2 октября отмечают Праздник селедки / ТСН.ua

Памятные даты 2 октября

1836 — Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое длилось почти пять лет и привело к созданию его теории эволюции.

1870 — Рим стал столицей объединенного Королевства Италия.

1918 — Гетман Украины Павел Скоропадский начал формирование украинской национальной гвардии.

1936 — в СССР максимальный срок заключения повышен с 10 до 25 лет.

1990 — представители Студенческого Братства Львова и Украинского студенческого союза (УСС) начали политическую голодовку на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в Киеве.

Церковный праздник сегодня 2 октября

2 октября православная церковь чтит память двух святых мучеников — Зосимы Пустынника и Трофима.

Зосима жил в 4 веке. Неспособность жить в одном городе с язычниками, он ушел в пустыню, где мирно соседствовал с дикими зверями. Однажды во время охоты правитель Киликии увидел его и захотел узнать, каким волшебством Зосима укрощает хищников. Старец ответил, что у него одно средство — вера в Христа. Правитель приказал подвергнуть Зосиме пыткам, чтобы заставить отречься от веры. Мучители, смеясь, говорили, что они примут христианство, если дикие звери придут на помощь старца. Зосима обратился с молитвой к Богу, и на площади внезапно появился огромный лев. Правитель велел отпустить святого, но Зосима тут же умер.

Трофим пострадал за веру чуть раньше — в 3 веке. Однажды а Антиохии во время языческого праздника Трофим и его друг Савватий молили Бога наставить соплеменников на путь спасения. Об этом узнал император. Он приказал подвергнуть друзей пыткам и, в конце концов, казнить.

Что нельзя делать в этот день

Категорически запрещено лениться

Нельзя брать в руки острые предметы

Также нельзя в этот день завидовать и врать

Приметы на 2 октября

В древности в этот день был праздник пчельников — Пчелиная девятина. В течение девяти дней с Зосимы нужно было подготовить ульи к зиме. Также в это время было принято обязательно есть утром мед, запивая его теплой водой.

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Устраивали Трофимовы вечерки, на которых молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало поверье, что если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства.

Наблюдали за приметами: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ожидать хороший урожай озимого хлеба.

Листья 2 октября с деревьев опадает — пора ставить ульи в пасеки

Если не угостить медом нищего — по приметам, год будет несчастливым

Глазок нужно оставить открытым — тогда зима будет теплой

Пчелы летки плотно заделывают — примета, что будет холод и много снега зимой

Именины 2 октября

День ангела (именины) сегодня, 2 октября, отмечают: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

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