20 мая 2022 – этот день в истории, основные события

20 мая 2022 года – пятница. 86-й день войны России против Украины. 140-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

20 мая – День банковских работников Украины. Событие было начато Леонидом Кучмой 6 марта 2004 года. А банковская система зародилась в Украине в 1991 году. Главная цель этого профессионального праздника — подчеркнуть важность банковского дела в развитии государства и его экономики.

Также 20 мая – День переводчика жестового языка в Украине. Событие было начато Украинским обществом глухих в 2009 году. Главная задача сурдопереводчика — передать информацию (например, новости) людям, лишенным слуха.

А еще 20 мая — Всемирный день метролога. Начал событие Международный комитет мер и весов 1999 года. А дата была выбрана в честь утверждения Метрической Конвенции 1875 года.

20 мая — Всемирный день травматолога. Травматологи выполняют очень важную задачу – лечение ран, травматических повреждений и заболеваний, которые с ними связаны. Зародилась травматология благодаря греческому врачу Гиппократу. Часть его научного наследия посвящена лечению переломов и суставов.

А еще 20 мая — Европейский день моря. Важное экологическое событие, начатое в 2008 году. Главная ее цель – привлечь внимание европейцев к тем угрозам, которые препятствуют нормальному экологическому положению морской среды.

Также 20 мая — Всемирный день пчел. Праздник был начат ООН 2017 года. А инициатором его создания выступила Словения. Дату выбрали сразу по двум причинам: 20 мая родился Антон Янша (первый в истории пчеловод) и именно в конце мая повышается активность этих насекомых.

20 мая – День исчезающих видов. Событие ежегодно выпадает на третью пятницу мая. Из-за жадного поведения людей и плохого экологического состояния планеты на Земле постоянно уменьшается количество видов животных, растений, птиц. Многие из них находятся на грани исчезновения. Главная цель этого дня – привлечь внимание человечества к проблеме и найти пути ее решения.

А еще 20 мая — Международный день виртуальных помощников. Ежегодно событие выпадает на третью пятницу мая. Большинство из нас хотя бы раз в жизни пользовалось виртуальными помощниками. Они очень упрощают жизнь, помогают планировать и организовывать разные дела. Первые виртуальные помощники были созданы для военных в 2005 году американским институтом SRI International, а в 2010 году началось массовое производство.

20 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

20 мая – упоминание появления на небе Крест Господня в Иерусалиме / Фото: pixabay.com

20 мая в церковном календаре – упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Когда первый благоверный император Константин Великий умер, на императорский престол взошел его сын Констанций. Он принял ересь Ария, которая отрицала единосущность Сына Божия с Отцом. Чтобы утвердилось в Иерусалиме святое Православие, Господь явил в городе странное знамение. В дни Святой Пятидесятницы, а именно 20 мая 351 года, в три часа утра появилось на небе изображение равноконечного Креста Господня. Сиял он неописуемым светом, который собой закрыло солнце. Весь народ, свидетель этого чуда, очень удивился и поразился.

Явление началось над святой Голгофой, на которой распяли Христа, а затем достигло горы Елеонской, удаленной от Голгофы на 15 стадий. Переливалось изображение Креста Господня всеми цветами, поэтому привлекало внимание людей. Многие оставляли свои дела и выходили из дома, А затем толпа с трепетом пошла в храм Воскресения. Святейший патриарх Иерусалимский Кирилл возвестил о знамении императора Констанция и уговаривал перейти к православной вере.

Памятные даты 20 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 20 мая:

325 год – римский император Константин созывает Вселенский собор в Никее;

1498 год — португальский мореплаватель Васко да Гама достигает берегов Индии;

1783 год – подписание Версальского мира, завершившего войну между Францией, Англией и Нидерландами;

1809 год — открывается Киевское народное мужское училище, затем ставшее школой № 75, одной из старейших школ Киева;

1873 год — Леви Штраус выпускает на рынок джинсы голубого цвета;

1899 год — Джекоб Герман становится первым водителем, который был арестован за превышение скорости (20 км/ч);

1905 год — в Киеве открывают Михайловский механический спуск;

1927 год – американский летчик Чарлз Линдберг начинает первый беспосадочный трансатлантический перелет;

1961 год – основание Шевченковской премии;

2005 год — проходит дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале, это была мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого "Путешественники";

2009 год — в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле "Шахтер" (Донецк) обыгрывает "Вердер" (Бремен) со счетом 2:1 и становится обладателем последнего в истории Кубка УЕФА;

2019 год – происходит инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 мая

Каковы сегодня именины: Михаил, Иосиф, Давид, Антоний, Иоанн, Стефан.

20 мая родились:

1844 год – живописец, педагог Николай Мурашко;

1922 год – украинский писатель Иван Чендей;

1930 год — украинская профессор, музыковед, глава секции искусствоведения ЗНЦ НАНУ Стефания Павлишин;

1952 год – народная артистка Украины, певица Лидия Кондрашевская;

1957 год – украинский шрифтовый дизайнер Виктор Харик;

1963 год — музыкант, шоумен, продюсер, ведущий утреннего шоу "Камтугеза" на "Радио Рокс" Сергей Кузин;

1973 год — украинская писательница Наталья Сняданко.

Погода на 20 мая

20 мая в Киеве облачно, без осадков. Во Львове небо будет облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове пасмурно, вечером возможен мелкий дождь. В Одессе ясно весь день, но к вечеру облака появятся на небе, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +23 днем и +12 ночью. Во Львове +23 днем и +8 ночью. В Харькове +19 днем и +8 ночью. В Одессе +23 днем и +12 ночью.