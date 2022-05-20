20 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

20 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

20 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

20 травня 2022 року – п’ятниця. 86-й день війни Росії проти України. 140-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

20 травня - День банківських працівників України. Подія була започаткована Леонідом Кучмою 6 березня 2004 року. А банківська система зародилася в Україні 1991 року. Головна мета цього професійного свята - наголосити важливість банківської справи у розвитку держави та її економіки.

Також 20 травня - День перекладача жестової мови в Україні. Подія була започаткована Українським товариством глухих 2009 року. Головна задача сурдоперекладача - передати інформацію (наприклад, новини) людям, які позбавлені слуху.

А ще 20 травня - Всесвітній день метролога. Започаткував подію Міжнародний комітет мір і ваг 1999 року. А дату обрали на честь затвердження Метричної Конвенції 1875 року.

20 травня - Всесвітній день травматолога. Травматологи виконують дуже важливу задача - лікування ран, травматичних пошкоджень і захворювань, які з ними пов'язані. Зародилася травматологія завдяки грецькому лікарю Гіппократу. Частина його наукової спадщини присвячена саме лікуванню переломів і суглобів.

А ще 20 травня - Європейський день моря. Важлива екологічна подія, яка була започаткована 2008 року. Головна її мета - привернути увагу європейців до тих загроз, які перешкоджають нормальному екологічному становищу морського середовища.

Також 20 травня - Всесвітній день бджіл. Свято було започатковане ООН 2017 року. А ініціатором його створення виступила Словенія. Дату обрали відразу через дві причини: 20 травня народився Антон Янша (перший в історії бджоляр) та саме в кінці травня підвищується активність цих комах.

20 травня - День видів, які зникають. Подія щороку припадає на третю п'ятницю травня. Через жадівну поведінку людей та поганий екологічний стан планети на Землі постійно зменшується кількість видів тварин, рослин, птахів. Багато з них наразі перебуває на межі зникнення. Головна мета цього дня - привернути увагу людства до проблеми та знайти шляхи її вирішення.

А ще 20 травня - Міжнародний день віртуальних помічників. Щорічно подія припадає на третю п'ятницю травня. Більшість з нас хоча б раз у житті користувалася віртуальними помічниками. Вони дуже спрощують життя, допомагають планувати та організовувати різні справи. Перші віртуальні помічники були створені для військових 2005 року американським інститутом SRI International, а 2010 року почалося масове їх виробництво.

20 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

20 травня - згадування появи на небі Хрест Господнього в Єрусалимі / Фото: pixabay.com

20 травня в церковному календарі – згадування появи на небі Хрест Господнього в Єрусалимі. Коли перший благовірний імператор Костянтин Великий помер, то на імператорський престол зійшов його син Констанцій. Він ухвалив єресь Арія, яка заперечувала єдиносушність Сина Божого з Отцем. Щоб утвердилося в Єрусалимі святе Православ'я Господь явив в місті дивне знамення. В дні Святої П'ятидесятниці, а саме 20 травня 351 року, о 3 годині ранку з'явилося на небі зображення рівноконечного Хреста Господнього. Сяяв він невимовним світлом, яке собою закрило сонце. Весь народ, який був свідком цього чуда, дуже здивувався та вразився.

Явлення почалося над святою Голгофою, на якій розіп'яли Христа, а потім досягло гори Оливної, віддаленної від Голгофи на 15 стадій. Переливалося зображення Хреста Господнього всіма кольорами, а тому привертало увагу людей. Багато хто залишав свої справи та виходив з будинку, А потім юрба з трепетом пішла до храму Воскресіння. Святіший патріарх Єрусалимський Кирил сповістив про знамення імператора Констанція та вмовляв перейти до православної віри.

Пам’ятні дати 20 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 20 травня:

325 рік — римський імператор Костянтин скликає Вселенський собор у Нікеї;

1498 рік — португальський мореплавець Васко да Гама досягає берегів Індії;

1783 рік — підписання Версальського миру, який завершив війну між Францією, Англією та Нідерландами;

1809 рік — відкривається Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва;

1873 рік — Леві Штраус випускає на ринок джинси блакитного кольору;

1899 рік — Джекоб Герман стає першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості (20 км/год);

1905 рік — у Києві відкривають Михайлівський механічний узвіз;

1927 рік — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочинає перший безпосадковий трансатлантичний переліт;

1961 рік — заснування Шевченківської премії;

2005 рік — відбувається дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі, це була світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні";

2009 рік — у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграє "Вердер" (Бремен) з рахунком 2:1 і стає володарем останнього в історії Кубку УЄФА;

2019 рік — відбувається інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 травня

Які сьогодні іменини: Михайло, Йосип, Давид, Антоній, Іоанн, Стефан.

20 травня народилися:

1844 рік — живописець, педагог Микола Мурашко;

1922 рік — український письменник Іван Чендей;

1930 рік — українська професорка, музикознавиця, очільниця секції мистецтвознавства ЗНЦ НАНУ Стефанія Павлишин;

1952 рік — народна артистка України, співачка Лідія Кондрашевська;

1957 рік — український шрифтовий дизайнер Віктор Харик;

1963 рік — музикант, шоумен, продюсер, ведучий ранкового шоу "Камтугеза" на "Радіо Рокс" Сергій Кузін;

1973 рік — українська письменниця Наталка Сняданко.

Погода на 20 травня

20 травня в Києві хмарно, без опадів. У Львові небо буде вкрите хмарами протягом всього дня, без опадів. У Харкові похмуро, ввечері можливий дрібний дощ. В Одесі ясно весь день, але ввечері хмари з'являться на небі, без опадів.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +12 вночі. У Львові +23 вдень та +8 вночі. У Харкові +19 вдень та +8 вночі. В Одесі +23 вдень та +12 вночі.