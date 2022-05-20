Астрологічний прогноз на 20 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для серйозних, але водночас неквапливих дій – це саме той випадок, коли, поспішаючи, не вдасться нічого досягнути, а ось, як кажуть в таких ситуаціях, насмішити людей можна буде цілком. Протягом дня часто накочуватиметься втома, тож варто дозувати навантаження та більше відпочивати.

Символ дня: орел, що ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для неквапливих дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: синій, індиго.

Щасливе каміння дня: червона яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороба, що розпочалася цього дня, за відсутності своєчасного лікування може затягтися надовго, тож не варто зволікати.

Сни дня: сни нинішньої ночі найчастіше здійснюються, тому важливо поставитися до них з максимальною увагою.

Афоризм дня: "Матеріалісти та божевільні не знають сумнівів" (Гілберт Кіт Честертон).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ламас – дарує незалежність.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують містичну силу напівдорогоцінного каміння та мінералів.

Табу дня: треба остерігатися великої висоти.

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