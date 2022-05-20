Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон через війну

Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон через війну

Понад 1,2 мільйона громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС.

Понад 6 млн 200 тис. українців були змушені тікати від війни за кордон.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, - пише департамент комунікації МВС України.

За останніми даними, понад 6 млн 200 тисяч (6 223 821) українців тікали від війни, а понад 5 мільйонів (5 358 079) переїхали до країн ЄС. Найбільша кількість людей (3 357 984) переїхала до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається. Понад 1,2 мільйона громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС», — повідомила заступниця міністра.

Це достатньо серйозне навантаження на європейські країни. До прикладу тільки у Чехії українці отримали 344 тис. віз для тимчасового проживання. Ця цифра співрозмірна трьом відсоткам населення Чеської Республіки.

Міністерство внутрішніх справ, співпрацюючи з європейськими інституціями постійно проводить аналіз і відстежує тенденції злочинів пов’язаних з торгівлею людьми. Особливо це стосується незахищених верств населення: людей з інвалідністю, ветеранів війни, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, людей похилого віку та пенсіонерів.

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Мері Акопян наголосила, що через масові міграційні процеси існує високий ризик торгівлі людьми. Громадяни України, які були змушені покинути країну внаслідок повномасштабного російського вторгнення, стикаються з ризиком стати жертвами торгівлі людьми. Насамперед є висока ймовірність втягування вимушених переселенців до злочинної діяльності чи трудової експлуатації.

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