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Астрологический прогноз на 20 мая

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Астрологический прогноз на 20 мая

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для серьезных, но при этом неторопливых действий – это тот случай, когда, поспешив, не удастся ничего добиться, а вот, как принято говорить в таких случаях, насмешить людей – можно будет вполне. В течение дня часто будет накатывать усталость, поэтому стоит дозировать нагрузку и больше отдыхать

Символ дня: парящий в вышине орел. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для неспешных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго. 

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, при отсутствии своевременного лечения может затянуться надолго, поэтому не стоит с ним затягивать. 

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего сбываются, поэтому важно отнестись к ним с максимальным вниманием. 

Афоризм дня: "Материалисты и сумасшедшие не знают сомнений" (Гилберт Кит Честертон). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Ламас – дарует независимость. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие мистическую силу полудрагоценных камней и минералов.

Табу дня: нужно остерегаться большой высоты. 

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