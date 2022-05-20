Астрологический прогноз на 20 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для серьезных, но при этом неторопливых действий – это тот случай, когда, поспешив, не удастся ничего добиться, а вот, как принято говорить в таких случаях, насмешить людей – можно будет вполне. В течение дня часто будет накатывать усталость, поэтому стоит дозировать нагрузку и больше отдыхать

Символ дня: парящий в вышине орел.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для неспешных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, индиго.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, при отсутствии своевременного лечения может затянуться надолго, поэтому не стоит с ним затягивать.

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего сбываются, поэтому важно отнестись к ним с максимальным вниманием.

Афоризм дня: "Материалисты и сумасшедшие не знают сомнений" (Гилберт Кит Честертон).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Ламас – дарует независимость.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие мистическую силу полудрагоценных камней и минералов.

Табу дня: нужно остерегаться большой высоты.

Читайте также: