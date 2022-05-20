Астрологический прогноз на 20 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для серьезных, но при этом неторопливых действий – это тот случай, когда, поспешив, не удастся ничего добиться, а вот, как принято говорить в таких случаях, насмешить людей – можно будет вполне. В течение дня часто будет накатывать усталость, поэтому стоит дозировать нагрузку и больше отдыхать
Символ дня: парящий в вышине орел.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для неспешных действий.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, индиго.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, при отсутствии своевременного лечения может затянуться надолго, поэтому не стоит с ним затягивать.
Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего сбываются, поэтому важно отнестись к ним с максимальным вниманием.
Афоризм дня: "Материалисты и сумасшедшие не знают сомнений" (Гилберт Кит Честертон).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Ламас – дарует независимость.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие мистическую силу полудрагоценных камней и минералов.
Табу дня: нужно остерегаться большой высоты.
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