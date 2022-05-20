G7 выделит более 15 миллиардов долларов для экономики Украины: нюансы

Европейская комиссия ранее пообещала выделить до 9 миллиардов евро, а другие страны, в том числе Канада и Германия, пообещали дополнительные суммы.

Страны G7 пообещали выделить более 15 миллиардов долларов, которые нужны Киеву в течение следующих трех месяцев, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный войной с Россией.

Об этом заявила министерша финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, — пишет "Радио Свобода".

Обещания по предоставлению финансирования были озвучены в первый день двухдневной встречи министров финансов G7 и руководства центральных банков Германии. Она проходит с 18 по 20 мая.

«Сообщение было таким: «Мы поддерживаем Украину. Мы собираемся объединить ресурсы, которые им нужны, чтобы пройти через это», – сказала она.

Европейская комиссия ранее пообещала выделить до 9 миллиардов евро, а другие страны, в том числе Канада и Германия, пообещали дополнительные суммы.

Лидеры финансовых ведомств G7 также обсудили механизмы сокращения доходов России от экспорта нефти в Европу. Еллен сказала, что эта концепция вызывает большой интерес, но «ничто на самом деле не выкристаллизовалось как очевидная стратегия».

Еще одной важной темой переговоров была высока глобальная инфляция, но ни один из политиков не сказал, что рассматривает возможность повышения своего целевого уровня инфляции.

«Обсуждалась критическая важность того, чтобы центральные банки приняли меры, необходимые, чтобы показать, что они привержены установленным целям по инфляции», – резюмировала Еллен.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) утвердила план послевоенного восстановления Украины, который будет состоять из четырех ключевых пунктов. Подробнее о плане – ЗДЕСЬ.

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