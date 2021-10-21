22 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В старину в этот день обычно закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки.

Какой сегодня день

В пятницу, 22 октября, в мире отмечают Международный день осведомленности о заикании, День Фехнера, День австрийского игристого вина, Международный день Caps Lock. В Австралии этот день отмечают День вомбата, в США — Национальный день орехов.

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Памятные даты 22 октября

794 — Киото стал столицей Японии.

1797 — Гарнерен Андре-Жак совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом.

1883 — в Нью-Йорке открылась "Метрополитен-опера". В первый вечер звучала опера Гуно "Фауст".

1938 — Честер Карлсон сделал первую фотокопию бумажного документа.

1949 — СССР провел первые испытания своего ядерного оружия.

1962 — Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты.

1975 — советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.

1980 — Папа Римский отменил вердикт 1633, осуждавший Галилея.

Церковный праздник сегодня 22 октября

22 октября православная церковь отмечает память Иакова Алфеева — одного из Двенадцати апостолов, брат апостола Матфея. Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, Иаков был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе. Информации о жизни и деятельности этого святого сохранилось очень мало, тем более, что в источниках нередко возникает путаница в сведениях о различных Иаковах. Кроме Иакова Алфеева, в писаниях упоминаются апостол Иаков Заведея и апостол от семидесяти Яков, "брат Господень".

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Что нельзя делать в этот день

Будьте внимательнее и не тратьте зря силы.

Осторожнее в транспорте и в толпе, у вас могут что-то украсть.

Также следует избегать ссор, они принесут только разочарование.

Приметы на 22 октября

В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Ранее Якова крестьяне к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жаркое, поскольку из него уже ушли все соки.

Нередко на Якова выпадал мелкий град. Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки прежде всего готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. Пекли также пироги с кашей и угощали ими родных и соседей.

На Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их или солили или тушили и подавали с картофелем.

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Зима становится на ноги. Можно надеяться на большой дождь и даже на снежную крупу;

После Якова осень уже заплакала;

После Якова тепла никакого.

Именины 22 октября

День ангела (именины) сегодня, 22 октября, празднуют: Константин, Максим, Петр, Ефим, Яков.

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