22 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В народе 22 сентября называли Днем рожениц.
Какой сегодня день
В среду, 22 сентября, в мире отмечается Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хронический миелоидный лейкоз) и День без автомобилей.
В Украине этого дня отметят День партизанской славы, в Мали и Болгарии — День Независимости, в Эстонии — День вооруженного сопротивления, памяти жертв восстановления советской власти в 1944 году.
Памятные даты 22 сентября
- 1002 — основание города Хотин (Черновицкая область, Украина).
- 1307 — Королевский совет Франции принял решение об аресте всех тамплиеров, находящихся на территории государства.
- 1862 — президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.
- 1939 — советские войска оккупировали Львов и Стрый.
- 1939 — СССР и Третий Рейх предварительно установили демаркационную линию между своими оккупационными зонами в Польской республике.
- 1955 — в Аргентине совершен военный переворот, сверг правительство диктатора Хуана Перона.
- 1980 — началась ирано-иракская война.
Церковный праздник сегодня 22 сентября
22 сентября православная церковь чтит память святых Иоакима и Анны — родителей Богородицы. Иоаким был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.
Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему в проведении обряда. Он обосновал отказ тем, что Иоаким еще не дал Израилю потомства. Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка.
Тогда и ему, и его жене явился ангел, который сообщил, что об их потомков "будут говорить во всем мире". Через девять месяцев Анна родила девочку. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдали Марию в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей
- В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться
Приметы на 22 сентября
День Акима (Иоакима) и Анны на Руси называли еще Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день было принято поздравлять молодых матерей, а также чествовали повитух. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии.
- Много паутины — к ранней осени и морозной зиме.
- Снег, выпавший в этот день обещает плохой урожай следующего года.
- Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
- Много шелухи на луке — зима будет холодной.
- Листья из вишни еще не опали — к теплой погоде.
Именины 22 сентября
День ангела (именины) сегодня, 22 сентября, отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.
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