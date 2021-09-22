22 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В народе 22 сентября называли Днем рожениц.

Какой сегодня день

В среду, 22 сентября, в мире отмечается Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хронический миелоидный лейкоз) и День без автомобилей.

В Украине этого дня отметят День партизанской славы, в Мали и Болгарии — День Независимости, в Эстонии — День вооруженного сопротивления, памяти жертв восстановления советской власти в 1944 году.

Памятные даты 22 сентября

1002 — основание города Хотин (Черновицкая область, Украина).

1307 — Королевский совет Франции принял решение об аресте всех тамплиеров, находящихся на территории государства.

1862 — президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.

1939 — советские войска оккупировали Львов и Стрый.

1939 — СССР и Третий Рейх предварительно установили демаркационную линию между своими оккупационными зонами в Польской республике.

1955 — в Аргентине совершен военный переворот, сверг правительство диктатора Хуана Перона.

1980 — началась ирано-иракская война.

Церковный праздник сегодня 22 сентября

22 сентября православная церковь чтит память святых Иоакима и Анны — родителей Богородицы. Иоаким был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему в проведении обряда. Он обосновал отказ тем, что Иоаким еще не дал Израилю потомства. Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка.

Тогда и ему, и его жене явился ангел, который сообщил, что об их потомков "будут говорить во всем мире". Через девять месяцев Анна родила девочку. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдали Марию в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей

В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться

Приметы на 22 сентября

День Акима (Иоакима) и Анны на Руси называли еще Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день было принято поздравлять молодых матерей, а также чествовали повитух. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии.

Много паутины — к ранней осени и морозной зиме.

Снег, выпавший в этот день обещает плохой урожай следующего года.

Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Много шелухи на луке — зима будет холодной.

Листья из вишни еще не опали — к теплой погоде.

Associated Press

Именины 22 сентября

День ангела (именины) сегодня, 22 сентября, отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

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