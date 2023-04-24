25 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 апреля, в православном календаре день памяти Василия, исповедника, епископа Парийского. Жил он в VIII веке и жители города Пария решили поставить его на епископскую кафедру, ведь он отличался благочестием и добротой. Мудро распоряжался Василий своей властью.

Тогда возникла на этих территориях иконоборческая ересь. Но Василий отказался уничтожить иконы в своей кафедре. В 754 году был созван Собор, на котором был подписан так называемый "Несправедливый свиток", предусматривавший уничтожение всех икон.

Василий не общался с еретиками, пытался даже запретить им вход в свою епархию. За это его решили строго наказать. Он пережил гонения, бедствия, беды. Но до конца своей жизни оставался верен Господу.

Приметы 25 апреля

Народные приметы 25 апреля / Фото: Pexels

В берегу много сока – летом ждите большое количество дождей.

Холодно утром и сухо днем – до засушливого лета.

Дождь на дождливое начало мая.

Что завтра нельзя делать

Не стоит убирать дома или даже просто раскладывать вещи, считается, что таким образом можно потревожить домового. Нежелательно пить протечную воду, она может отнять ваши силы.

Что можно делать завтра

Помолитесь святому Василию о здоровье и помощи во всех делах. Очень важно перестелить кровать, ведь считается, что спать на несвежих простынях до болезни.

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